Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце
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Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.
Участие в гонке примут россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон. Тройку призёров замкнула россиянка Кристина Резцова. Этап в Антхольце завершится 23 января.
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