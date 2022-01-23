Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.

Участие в гонке примут россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержала шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон. Тройку призёров замкнула россиянка Кристина Резцова. Этап в Антхольце завершится 23 января.