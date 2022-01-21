«Уже хоть что-то». Драчёв — о десятом месте Нигматуллиной в индивидуальной гонке

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итог женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич не попали в топ-60.



«Нигматуллина — молодец, справилась. Два промаха для неё в таких сложных погодных условиях — это нормально. Никто не смог стрельнуть без штрафа. Понятно, что бороться ходом сложно. Тем не менее, десятое место — уже хоть что-то.



Шансов бороться с такими сильными спортсменками не так много. Пока это наш уровень. Васнецова и Казакевич вообще далековато. Непонятно, чем они дальше собираются удивлять нас. Но поживём — увидим. Это же спорт. Сегодня ты в пасьют не попадаешь в спринте, завтра гонку выигрываешь. Всё может быть, надеемся и верим», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.