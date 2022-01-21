Васнецова: не было никакой концентрации на стрельбе, но я прекрасно чувствовала себя ходом

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала итоги индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсменка финишировала на 63-й позиции.
«Сегодня не было никакой концентрации на стрельбе. Плюс этой гонки в том, что я прекрасно чувствовала себя ходом. В Рупольдинге в силу некоторых обстоятельств был небольшой спад. Сегодня, наверное, моё лучшее состояние за сезон.
Я вышла на сегодняшнюю гонку с какой-то лёгкостью. Наверное, не было собранности на стрельбе, которую хотелось сегодня, всё-таки это индивидуальная гонка. Нужно было делать акцент на стрелковую часть.
А лыжи сегодня работали прекрасно.
Будем думать насчёт эстафеты, если тренеры поставят — пробегу», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
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