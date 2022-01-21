Хованцев: в индивидуальной гонке на олимпийскую медаль может рассчитывать только Резцова

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итог женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич не попали в топ-60.



«Я уже говорил фразу: и снова только Резцова. Результаты девушек огорчают. Кристина — единственная, кто может расчитывать на олимпийскую медаль в индивидуальной гонке.



Ладно, проигрыш ногами, но где стрельба то? Куда семь промахов? Это нечто! Нигматуллина неплохо стреляла, но девочки стреляли по три промаха и обыгрывали её. Гонка с тремя рубежами больше подходит для нас, но сегодня ни хода, ни стрельбы. Очень огорчает. Это ещё и шведок не было», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.