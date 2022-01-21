Казакевич рассказала подробности своего падения во время индивидуальной гонки в Антхольце

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала итоги индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсменка финишировала на 65-й позиции.

«На последнем круге я очень сильно упала на спуске предпоследнем. На последних кругах очень сильно был разбит поворот, там был лёд. На четвёртом круге на том повороте я чуть не вылетела с трассы, а на пятом на этом же месте поскользнулась, упала, запуталась в палках и лыжах, потеряла очень много времени. Пришлось в спуск толкаться полностью на ногах. Много потеряла на этом моменте. Главное, что не повредила винтовку, все части целые. Всё было нормально. Когда мы были на сборе, отрабатывали эти спуски. Организаторы постарались максимально оградить этот спуск на старте, то есть там было много льда. Последние номера выходили на разбитый поворот, надо было выбирать правильную траекторию. Если ты немножко не так зашёл, начинаешь вылетать, а там нет сетки. Если ты улетишь, можно заканчивать гонку.

Главное, что мне повезло, и я осталась на трассе. На первой стрельбе был небольшой порыв, промазав первым выстрелом, начала делать поправку. На следующей лёжке я также делала правку, получилось справиться. Стоя стреляла в порыв, пережидала, не справилась с дыханием, отсюда ошибки», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».