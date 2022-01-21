Нигматуллина прокомментировала попадание в топ-10 индивидуальной гонки в Антхольце

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала итоги индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсменка финишировала на 10-м месте.
«На четвёртом рубеже стреляла по наитию. Можно так делать, чтобы дополнительно сконцентрироваться. Когда я сделала дыхательный цикл, я поняла, что моя винтовка пошла уже на третью мишень. Я решила не форсировать ничего, не менять и работать по ней.
Проблемы со скорострельностью? Я была мега сконцентрирована на стрельбе, для меня это была цель номер один. Мне кажется, мой ход по дистанции был направлен на то, чтобы в оптимальном состоянии стрелять. Работа на дистанции? Это мой обычный расклад на гонку. Но много проиграла ногами. Можно ещё прибавить. Самочувствие хорошее, гонка неплохая», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
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