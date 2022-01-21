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Бреза-Буше показала самый быстрый ход в индивидуальной гонке. Васнецова — лучшая из России

Бреза-Буше показала самый быстрый ход в индивидуальной гонке. Васнецова — лучшая из России
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной женской гонке на 15 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, показала лучший ход на дистанции.

Второй по скорости прохождения трассы стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, тройку замкнула соотечественница победительницы Жулия Симон.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Лыжный ход

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 37.29,8.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +9,1.
3. Жулия Симон (Франция) +27,4…
6. Анна Сола (Беларусь) +35,0...
11. Динара Алимбекова (Беларусь) +54,7.
12. Мона Брорссон (Швеция) +59,1...
17. Валерия Васнецова (Россия) +1.18,2…
27. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.56,0…
33. Ирина Казакевич (Россия) +2.08,6.

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