Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия поднялась на четвёртое место
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После серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце женская сборная России значительно улучшила свои позиции в Кубке наций. Российские биатлонистки поднялись на четвёртое место, оставив позади команды Беларуси и Германии. От преследователей россиянки оторвались сразу на 100 очков.
Первая тройка осталась без изменений: Франция, Швеция, Норвегия.
Напомним, именно место в зачёте Кубка наций определяет квоту на следующий сезон. Команды, занявшие первые пять мест, выставляют по шесть спортсменок в личные гонки.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Франция – 5029.
2. Швеция – 4802.
3. Норвегия – 4745.
4. Россия – 4602.
5. Беларусь – 4498.
6. Германия – 4477.
7. Чехия – 3933.
8. Италия – 3889.
9. Украина – 3755.
10. Австрия – 3492.
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