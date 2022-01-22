Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия поднялась на четвёртое место

После серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце женская сборная России значительно улучшила свои позиции в Кубке наций. Российские биатлонистки поднялись на четвёртое место, оставив позади команды Беларуси и Германии. От преследователей россиянки оторвались сразу на 100 очков.

Первая тройка осталась без изменений: Франция, Швеция, Норвегия.

Напомним, именно место в зачёте Кубка наций определяет квоту на следующий сезон. Команды, занявшие первые пять мест, выставляют по шесть спортсменок в личные гонки.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Франция – 5029.

2. Швеция – 4802.

3. Норвегия – 4745.

4. Россия – 4602.

5. Беларусь – 4498.

6. Германия – 4477.

7. Чехия – 3933.

8. Италия – 3889.

9. Украина – 3755.

10. Австрия – 3492.