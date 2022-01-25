Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Арбере

С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.



Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований и трансляций

26 января

12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.

16:00 – индивидуальная гонка, женщины.



28 января

12:30 – спринт, мужчины.

16:00 – спринт, женщины.



29 января

12:30 – гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 2).

15:30 – гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).



30 января

12:30 – смешанная эстафета («Матч ТВ»).

15:30 – сингл-микст («Матч ТВ», Eurosport 1).



Состав сборной России

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.



Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.