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Биатлон, чемпионат Европы — 2022, Арбер, расписание трансляций

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Арбере
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С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований и трансляций
26 января
12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.
16:00 – индивидуальная гонка, женщины.

28 января
12:30 – спринт, мужчины.
16:00 – спринт, женщины.

29 января
12:30 – гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 2).
15:30 – гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

30 января
12:30 – смешанная эстафета («Матч ТВ»).
15:30 – сингл-микст («Матч ТВ», Eurosport 1).

Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.

Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

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