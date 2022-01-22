Меркушина прокомментировала свое невключение в состав сборной Украины на Олимпиаду

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина после индивидуальной гонки этапа Кубка мира в Антхольце прокомментировала свое непопадание в заявку сборной Украины на Олимпийские игры в Пекин.
«Урош (наставник сборной Украины Урош Велепец. — Прим. «Чемпионата») пришёл и сказал, что будет отбор на этом старте. Скажем так, один нам известный тренер в своём интервью сказал, что, несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться. Я не говорила ни слова, выходила и показывала своё на лыжне.
Да, я сегодня не была самой быстрой, я не стреляла лучше всех, но динамику в повышении я показала.
Я действительно уверена, что должна ехать самая лучшая, потому что на ОИ едет не фамилия, а украинка. Должен ехать тот, кто покажет наилучший результат даже в тех условиях, которые сейчас есть. Я не обижаюсь.
Даже если я не поеду, то буду бороться за свою страну в других соревнованиях. Потому что справедливого отбора просто нет и не может быть из-за условий, в которых мы находимся, из-за всех пандемий, болезней.
Это спорт, жизнь не заканчивается. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будет ещё столько, на которые не поеду. Не за что переживать», – сказала Меркушина в эфире телеканала «UA: Перший», сообщает портал Tribuna.com.
В женской индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце Меркушина стала 37-й.
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