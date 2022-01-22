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В СБР сообщили об ответе Китая на запрос о въезде Эдуарда Латыпова

В СБР сообщили об ответе Китая на запрос о въезде Эдуарда Латыпова
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Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщил, что один из лидеров национальной команды Эдуард Латыпов сможет беспрепятственно отправиться на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) после перенесённого коронавируса.

«Начнём утро с хороших новостей: пришёл ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус в начале января и был отправлен на карантин. Он пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Новые тесты Эдуарда дали отрицательный результат, и он присоединился к сборной России на этапе Кубка мира в Антхольце. Сегодня, 22 января, он примет участие в масс-старте.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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