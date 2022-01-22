В СБР сообщили об ответе Китая на запрос о въезде Эдуарда Латыпова

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщил, что один из лидеров национальной команды Эдуард Латыпов сможет беспрепятственно отправиться на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) после перенесённого коронавируса.
«Начнём утро с хороших новостей: пришёл ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
Латыпов сдал положительный тест на коронавирус в начале января и был отправлен на карантин. Он пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Новые тесты Эдуарда дали отрицательный результат, и он присоединился к сборной России на этапе Кубка мира в Антхольце. Сегодня, 22 января, он примет участие в масс-старте.
Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
- 22 января 2022
-
11:30
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
08:41
-
08:34
-
08:18
-
08:13
-
00:59
- 21 января 2022
-
23:09
-
20:55
-
20:16
-
20:06
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
13:24
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:12