«Это позор». Лиза Виттоцци — о 12 промахах в «индивидуалке» на домашнем этапе КМ

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала провальную стрельбу в индивидуальной гонке на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце. Напомним, Виттоцци допустила 12 промахов и заняла 93-е место. При этом на первой лёжке итальянка сделала лишь четыре выстрела из пяти, забыв про последний.
«Это позор. Я сделала четыре выстрела и не заметила, что не сделала пятый. Подумала, что всё нормально. Это была просто очень плохая гонка. Это действительно тяжёлый сезон для меня. Последние три года я нахожусь не там, где должна быть. Хочу вернуться на вершину, но это желание сопровождает столько неудачных событий», — приводит слова Виттоцци NRK.
Сегодня, 22 января, в Антхольце пройдут мужской масс-старт и женская эстафета.
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