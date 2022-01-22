Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ранее спортсмены были заявлены на гонку, однако в данный момент их имена отсутствуют в старт-листе. О причинах снятия пока не сообщается.

Отметим, что Серохвостов, помимо масс-старта, также не принимал участия в индивидуальной гонке. Логинов занял в той гонке седьмое место. И Логинов, и Серохвостов попали в состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Мужской масс-старт в Антхольце начнётся в 14:50 мск. В гонке примут участие лишь два россиянина — Эдуард Латыпов, ранее переболевший коронавирусом, и Антон Бабиков.