Эмильен Жаклен поделился прогнозом на мужской масс-старт в Антхольце

Трёхкратный чемпион мира, вице-лидер Кубка мира — 2021/2022 француз Эмильен Жаклен поделился ожиданиями от предстоящего масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, Жаклен снялся с соревнований после 10-го места в индивидуальной гонке.

«Попробую предсказать результаты масс-старта. Мой прогноз: Йоханнес Бё, Фабьен Клод и Ветле Шоста Кристиансен. Возможны два исхода событий. Либо Йоханнес захочет восстановить уверенность перед Играми и начнёт сильно с первого круга. Либо будет сильный ветер, тогда стрельба сделает своё дело», — написал Жаклен в своём «твиттере».

Мужской масс-старт в Антхольце начнётся в 14:50 мск. В гонке примут участие лишь два россиянина — Эдуард Латыпов, ранее переболевший коронавирусом, и Антон Бабиков.