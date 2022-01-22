Латыпов четыре раза промахнулся на второй лёжке в масс-старте Антхольца

Российский биатлонист Эдуард Латыпов промахнулся четыре раза на второй лёжке в рамках масс-старта на Кубке мира в итальянском Антхольце.

Первыми четырьмя выстрелами россиянин допустил осечки, пятую мишень смог закрыть. Отметим, что на первой стрельбе Латыпов не допустил ни одного промаха.

Перед второй стрельбой отставание Латыпова от первого места составляло 11 секунд, на момент написания новости отрыв — более минуты.

Напомним, российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропускают масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ранее спортсмены были заявлены на гонку, однако в данный момент их имена пропали из старт-листа. Оба россиянина пропускают гонку планово.

Мужской масс-старт в Антхольце начался в 14:50 мск. В гонке принимают участие лишь два российских биатлониста— Эдуард Латыпов, ранее переболевший коронавирусом, и Антон Бабиков.