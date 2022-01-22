Тарьей Бё: сейчас Россия на том месте, где я хотел бы её видеть — дышит нам в затылок

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё оценил выступление сборной России в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Сейчас Россия снова находится на том месте, где я хотел бы её видеть — дышит нам в затылок. Мы соскучились по борьбе с ними и по русским выкрикам из комментаторской будки. Раньше Россия была самой большой угрозой в эстафетах, и с той командой, которая у них есть сейчас, они могут бросить нам вызов на Олимпиаде. Я с нетерпением жду этого», — приводит слова старшего Бё TV2.

В неофициальном медальном зачёте Кубка мира сборная России занимает 4-е место. Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии. Российские спортсмены в нынешнем сезоне завоевали 13 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.