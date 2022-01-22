Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Латыпов — 25-й

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.
Лучшим из россиян стал Антон Бабиков с четырьмя промахами. Он финишировал на 10-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Бенедикт Долль (Германия) – 37.14,9 (1 промах).
2. Йоханнес Бё (Германия) – отставание 31,3 (3).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3).
4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2).
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3).
6. Теро Сеппяля (Финляндия) +1.42,1 (3)...
10. Антон Бабиков (Россия) +1.58,7 (4)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) +4.12,9 (8).
- 22 января 2022
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