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Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Латыпов — 25-й

Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Латыпов — 25-й
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Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.

Лучшим из россиян стал Антон Бабиков с четырьмя промахами. Он финишировал на 10-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Бенедикт Долль (Германия) – 37.14,9 (1 промах).
2. Йоханнес Бё (Германия) – отставание 31,3 (3).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3).
4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2).
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3).
6. Теро Сеппяля (Финляндия) +1.42,1 (3)...
10. Антон Бабиков (Россия) +1.58,7 (4)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) +4.12,9 (8).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 января 2022, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Бенедикт Долль
Германия
37:14.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+31.3
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+1:28.8
Кубок мира — 2021/2022. Латыпов лишь 25-й в масс-старте. Что будет на Олимпиаде? LIVE Кубок мира — 2021/2022. Латыпов лишь 25-й в масс-старте. Что будет на Олимпиаде? LIVE
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