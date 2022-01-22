У Эдуарда Латыпова худшая стрельба в масс-старте в Антхольце наряду с двумя биатлонистами

Российский биатлонист Эдуард Латыпов неудачно провёл стрельбу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он допустил восемь промахов. Аналогичный результат у новозеландца Кэмпбелла Райта и норвежца Филипа Фьельда Андерсена. Это худшие показатели среди всех 30 участников.
В гонке также принял участие россиянин Антон Бабиков, у него четыре промаха.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Тарьей Бё. Этап в Антхольце завершится 23 января.
- 22 января 2022
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