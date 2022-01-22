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Латыпов показал 12-й ход в первой гонке на КМ после карантина, Бабиков — 9-й

Латыпов показал 12-й ход в первой гонке на КМ после карантина, Бабиков — 9-й
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль показал лучший ход в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия). Именно Долль стал победителем гонки, допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах.

Россию в гонке представили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Бабиков ходом проиграл Доллю 54,7 секунды, Латыпов – более минуты.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Ход

1. Бенедикт Долль (Германия) – 33.12,01.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание +1,2 секунды.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +5,1.
4. Тарьей Бё (Норвегия) +22,6.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +32,4.
9. Антон Бабиков (Россия) +54,7.
12. Эдуард Латыпов (Россия) +1.11,8.

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