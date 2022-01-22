«Не нужно устраивать панику». Васильев — о восьми промахах Латыпова в масс-старте

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал неудачное выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен занял 25-е место, допустив 8 промахов.

«Восемь промахов Латыпова только выглядят страшными, в действительности — первый старт после такого длительного перерыва. Конечно, вряд ли можно было ожидать чего-то сверхъестественного. Не нужно устраивать панику. Лёжка у Латыпова не получилась, ходом-то неплохо начал. Но со второй лёжкой что-то странное произошло.



А дальше упираться смысла не было. Эдуард использовал гонку как тренировочный процесс и спокойно докатился до конца. Посмотрим, что будет дальше. Но переживать не стоит», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.