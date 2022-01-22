Каминский прокомментировал результаты российских биатлонистов в масс-старте

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал результаты россиян в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
«Латыпов с точки зрения хода выполнил задачу нормально. Стрельба не получилась. Что есть, то есть. Человек месяц был вне соревновательного режима и, вероятно, всё-таки болел. Будем работать, для того чтобы исправить эти ошибки.
У Бабикова нормальное состояние, но стрельба меня тоже не устроила.
В эстафете точно побежит Логинов. Будем заниматься формированием, опросим всех спортсменов, узнаем состояние и будем решать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.
- 22 января 2022
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