Тренер сборной России прокомментировал провальную стрельбу Латыпова в масс-старте

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал неудачное выступление Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен занял 25-е место, допустив 8 промахов. Антон Бабиков финишировал 10-м с 4 промахами.

«Стрельба Латыпова? Мы с ним разговаривали в финишном городке, он работал с выносом, но слишком много. Ветер дул справа налево, он выносил больше, чем нужно. Он сам всё расскажет. Последний раз он стартовал в Анси: потеря соревновательной практики, сложная ветровая обстановка. Немножко не сложилось.

Антон Бабиков порадовал, единственное, последний рубеж, когда Йоханнес и Долль отстрелялись, все остальные и Антон попали в порыв. Если бы не он, то, думаю, Бабиков тоже улучшил бы свои позиции на финише. Все были в одинаковых условиях, кроме Бабикова и Долля, но они шли в лидерах, видимо, заслужили», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».