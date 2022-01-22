Тренер сборной России прокомментировал провальную стрельбу Латыпова в масс-старте

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал неудачное выступление Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен занял 25-е место, допустив 8 промахов. Антон Бабиков финишировал 10-м с 4 промахами.
«Стрельба Латыпова? Мы с ним разговаривали в финишном городке, он работал с выносом, но слишком много. Ветер дул справа налево, он выносил больше, чем нужно. Он сам всё расскажет. Последний раз он стартовал в Анси: потеря соревновательной практики, сложная ветровая обстановка. Немножко не сложилось.
Антон Бабиков порадовал, единственное, последний рубеж, когда Йоханнес и Долль отстрелялись, все остальные и Антон попали в порыв. Если бы не он, то, думаю, Бабиков тоже улучшил бы свои позиции на финише. Все были в одинаковых условиях, кроме Бабикова и Долля, но они шли в лидерах, видимо, заслужили», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2022
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