Антон Бабиков объяснил, почему допустил 4 промаха в масс-старте Антхольца

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в масс-старте на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), где занял 10-е место с 4 промахами.

«Сегодня немножко не справился с ветром и лёжа, и стоя, мои ошибки. Сильно поменялась обстановка, но всё равно можно было претендовать. На последней стойке попали в сильный порыв, но ошибки были рядом. Это обидно. Сильно отличались условия на пристрелке и в гонке. Я стрелял в левом краю стрельбища, там немного по флажкам непонятно, откуда дует ветер, завихрение небольшое, где-то, может, неправильно оценил или во время стрельбы уже что-то поменялось. Это небольшие ошибки, которые проанализировал, исправил и забыл. Сегодня на ход никак не ориентировался на первых кругах, просто ехал за кем-то, понимал, что сегодня трудное скольжение. Нужно оценить, у всех так было или только у меня. Главное было вработаться в гонку и всё.

Повторюсь, сегодня на ход не ориентировался, понимал, главное, сохранять силы для борьбы, которая вполне может быть после последнего рубежа. К четвёртому, пятому кругу у меня вполне оставались силы, но, к сожалению, такой момент на рубеже стоя… Я пытался сделать всё, что мог, но не получилось. У тренеров, наверное, есть какие-то наброски, надеюсь, что мне доверят какой-то этап эстафеты и я сделаю всё, что смогу», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».