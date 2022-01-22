Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце
Поделиться
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав мужской команды на эстафетную гонку, которая состоится на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завтра, 23 января. Участие в гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.
В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.
Комментарии
- 22 января 2022
-
17:37
-
17:31
-
17:24
-
17:01
-
16:56
-
16:22
-
16:13
-
16:08
-
16:04
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:55
-
15:50
-
15:47
-
15:42
-
15:41
-
15:31
-
15:27
-
15:25
-
15:12
-
15:09
-
15:02
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:00
-
13:58
-
13:21
-
13:00
-
12:36
-
11:37
-
11:30
Партнерский контент