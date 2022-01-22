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Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце
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Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав мужской команды на эстафетную гонку, которая состоится на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завтра, 23 января. Участие в гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.

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