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Васнецова — об эстафете: чуть неправильно разложилась по кругам

Васнецова — об эстафете: чуть неправильно разложилась по кругам
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от эстафетной гонки, которая в эти минуты проходит на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Васнецова бежала первый этап и передала эстафету шестой с отставанием в 27,4 секунды от лидеров.

«Хорошее самочувствие сохранилось, но чуть неправильно разложилась по кругам. Очень сильно сработала на втором, и не хватило до финиша.

Сегодня достаточно непонятный ветер, то штиль, то дует справа, то слева, то спереди. Не разберёшься. Пришла на лёжку и сделала поправку, потому что пристрелена была в штиль, а в гонке был порыв», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию женской эстафетной гонки в Антхольце.

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