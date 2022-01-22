Васнецова — об эстафете: чуть неправильно разложилась по кругам

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась впечатлениями от эстафетной гонки, которая в эти минуты проходит на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Васнецова бежала первый этап и передала эстафету шестой с отставанием в 27,4 секунды от лидеров.



«Хорошее самочувствие сохранилось, но чуть неправильно разложилась по кругам. Очень сильно сработала на втором, и не хватило до финиша.



Сегодня достаточно непонятный ветер, то штиль, то дует справа, то слева, то спереди. Не разберёшься. Пришла на лёжку и сделала поправку, потому что пристрелена была в штиль, а в гонке был порыв», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию женской эстафетной гонки в Антхольце.