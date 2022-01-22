Майгуров рассказал, почему российские биатлонисты не прививаются европейскими вакцинами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о коронавирусных правилах для спортсменов, отправляющихся на Олимпийские игры в Пекин (Китай). Также он ответил, почему российские биатлонисты не стали вакцинироваться европейскими препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



«За восемь дней до вылета в Китай медицинские документы спортсмена, который перенёс ковид, должны быть отправлены в оргкомитет Олимпиады, а тот в свою очередь в течение пяти дней должен их рассмотреть и прислать своё «добро» на въезд. Мы же, учитывая добрые отношения между Россией и Китаем, изначально рассчитывали на то, что документы Латыпова будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Так и случилось — оргкомитет Пекина прислал приглашение для Эдуарда уже на следующие сутки, мы получили этот документ сегодня утром.



Почему не привились европейскими вакцинами? Спортсмен несёт персональную ответственность за то, что попадает в его организм, поэтому решение о вакцинации, в том числе и российскими прививками, каждый спортсмен принимает для себя сам. У СБР нет юридических прав вакцинировать кого-то насильно. Биатлонисты с европейской вакциной в сборной России есть, но их число незначительно», — сказал Майгуров корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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