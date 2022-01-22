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Казакевич во время эстафеты в Антхольце ушла на три штрафных круга

Казакевич во время эстафеты в Антхольце ушла на три штрафных круга
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В эти минуты в Антхольце (Италия) проходит женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Сборная России лидировала после второй передачи эстафеты, но на третьем этапе Ирина Казакевич из-за неудачной стрельбы ушла на три штрафных круга. После этого сборная России опустилась на 5-е место. Россиянки теперь уступают лидирующей команде Италии 24,1 секунды.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию эстафетной гонки в Антхольце.

Сборную России в эстафете представляют Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина.

Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай). Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Ранее сборная России уже объявила состав на Игры.

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