Казакевич во время эстафеты в Антхольце ушла на три штрафных круга

В эти минуты в Антхольце (Италия) проходит женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Сборная России лидировала после второй передачи эстафеты, но на третьем этапе Ирина Казакевич из-за неудачной стрельбы ушла на три штрафных круга. После этого сборная России опустилась на 5-е место. Россиянки теперь уступают лидирующей команде Италии 24,1 секунды.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию эстафетной гонки в Антхольце.

Сборную России в эстафете представляют Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина.

Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай). Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Ранее сборная России уже объявила состав на Игры.