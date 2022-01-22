Кристина Резцова: пошла со старта и не заморачивалась, сколько команд впереди
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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала прохождение своего отрезка эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце.
На втором этапе Резцова приняла эстафету шестой с отставанием от лидера на полминуты, использовала три дополнительных патрона и вывела Россию на первое место.
«Я пошла со старта и не заморачивалась, сколько команд впереди, какой отрыв. Я не бежала вчера гонку, поэтому не знала, насколько тяжело здесь бежится. Поэтому попыталась как можно медленнее начать. Когда пришла на рубеж, за мою лёжку ветер поменялся трижды. Я не понимала, что происходит. Заряжаю первый дополнительный патрон, делаю вынос на ветер, делаю выстрел и понимаю, что ветра уже нет», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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