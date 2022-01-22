Биатлонистка сборной Чехии, лидировавшая в эстафете, вылетела с трассы. Видео

Чешская биатлонистка Луция Харватова вылетела с трассы на четвёртом этапе эстафеты Кубка мира в Антхольце. Харватова лидировала и заходила на поворот, но её вынесло по прямой за пределы трассы на склон.

Видео можно посмотреть на странице BMW IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.

Поднимаясь и возвращаясь на трассу, Луция потеряла около 30 секунд и пришла на огневой рубеж второй вслед за норвежкой Ингрид Ландмарк Тандреволд.

На стрельбище неудачливой чешке пришлось потратить время на продувание винтовки, она воспользовалась двумя дополнительными патронами.

Неудачей чешской команды лучше всех распорядилась сборная России, усилиями Ульяны Нигматуллиной поднявшаяся на второе место, несмотря на три штрафных круга Ирины Казакевич на третьем этапе.

Выиграла эстафету сборная Норвегии, чешские биатлонистки в итоге заняли шестое место.