Норвегия выиграла женскую эстафету в Антхольце, у России — серебро

На этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завершилась женская эстафетная гонка. Её выиграла сборная Норвегии.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Вторыми стали россиянки, которые отстали от победительниц на 24,6 секунды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Тройку лучших замкнула сборная Франции.

Сборную России представляли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)

1. Норвегия — 1:12.54,1 (1+11).

2. Россия + 24,6 (3+12).

3. Франция + 32,6 (0+13).