Анфиса Резцова: девчонки — нереальные. Золото возьмём на Олимпиаде!

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив лишь сборной Норвегии.



После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.



«Это просто фантастика! Дай бог, чтобы на Олимпиаде было не хуже. Могли взять золото? Да золото возьмём на Олимпиаде. Кристиночка — умница! Всё сделала. Горжусь! Все девочки — нереальные. Это невозможно! Поздравляю каждую!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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