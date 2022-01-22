Васильев: Казакевич в этом сезоне не готова. Но её упорно пихают во все старты

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Россиянки заняли второе место, несмотря на то что на третьем этапе Ирина Казакевич зашла на три штрафных круга.
«Второе место — это здорово. Казакевич же в этом сезоне не готова, но её упорно пихают во все возможные старты. К сожалению, для неё это может плохо закончиться в психологическом плане. Ирину могут загнать в психологическую яму, из которой тяжело потом будет выбраться. Очень жалко спортсменку. Это общая неготовность к сезону, нет одной причины, которую можно поправить, их много.
Очень сильно выступили две спортсменки, которые готовились не в сборной: Резцова и Нигматуллина. Они подтверждали свой статус на протяжении всего сезона», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 января 2022
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