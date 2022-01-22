Нигматуллина: сервис-бригада внесла решающий вклад во второе место в эстафете

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российская сборная взяла серебро.

«Я была уверена в своём последнем круге. Потому что первые два круга я шла с запасом и делала акцент на стрельбу, а не на гонку. В контактной борьбе мне стрелять легче, чем не в контактной.

У нас не только женская команда сильная, но и сервис-бригада. Они внесли решающий вклад в сегодняшнее второе место», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграла сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Россиянки отстали от победительниц на 24,6 секунды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Тройку лучших замкнула сборная Франции.