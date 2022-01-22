Васнецова: финишный круг Ульяны Нигматуллиной — это что-то с чем-то

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Российская сборная взяла серебро.

«Финишный круг Ульяны — это что-то с чем-то», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграла сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов. Россиянки отстали от победительниц на 24,6 секунды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Тройку лучших замкнула сборная Франции.