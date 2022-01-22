Экс-президент СБР Драчёв: какая разница, на сколько штрафных кругов ушла Казакевич?

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результате женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив лишь команде Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Драчёв не стал критиковать Казакевич.



«Какая разница, на сколько штрафных кругов ушла Казакевич? Главное, что мы вторые! Прекрасный результат. Ни одна команда не откатала чисто, а чешка вообще улетела с трассы, Ирина на три круга зашла — женщины дарят друг друг подарки. Кто их забрал, тот и в лидерах на финише», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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