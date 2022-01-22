Драчёв объяснил плохую стрельбу Казакевич в эстафете
Поделиться
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о неудачной стрельбе российской биатлонистки Ирины Казакевич. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) она ушла на три штрафных круга.
В этот момент россиянки лидировали, но после неудачной стрельбы опустились на шестое место. Тем не менее Ульяна Нигматуллина на заключительном этапе вывела сборную на второе место. В итоге команда России уступила лишь Норвегии.
«Плохая стрельба Казакевич? Всё из-за ветра и плохой работы на стойке. Видно, что Ирина очень нестабильна. Зато у нас есть Миронова, которая хорошо стреляет. Так что Казакевич есть кому заменить», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Комментарии
- 22 января 2022
-
20:09
-
19:59
-
19:57
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:39
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:24
-
17:01
-
16:56
Партнерский контент