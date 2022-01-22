Драчёв объяснил плохую стрельбу Казакевич в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о неудачной стрельбе российской биатлонистки Ирины Казакевич. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) она ушла на три штрафных круга.



В этот момент россиянки лидировали, но после неудачной стрельбы опустились на шестое место. Тем не менее Ульяна Нигматуллина на заключительном этапе вывела сборную на второе место. В итоге команда России уступила лишь Норвегии.

«Плохая стрельба Казакевич? Всё из-за ветра и плохой работы на стойке. Видно, что Ирина очень нестабильна. Зато у нас есть Миронова, которая хорошо стреляет. Так что Казакевич есть кому заменить», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.