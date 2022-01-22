Казакевич: не знаю, что произошло, на тренировках не было таких ошибок

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Сборная России заняла второе место, уступив лишь Норвегии.

После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.

«Думала о том, что нужно как можно быстрее пройти штрафные круги. Смотрела, как стреляют остальные, чтобы примерно рассчитывать, какое у меня будет отставание.

У нас очень хорошая команда, сервис-бригада, тренеры, и девчонки сработали отлично. И все эстафеты, которые были, из-за сплочённой команды, где каждый старается поддержать друг друга, у нас получается неплохой результат, несмотря на такие ошибки.

Я не знаю, что произошло, потому что все тренировки, которые здесь стреляла, не было таких ошибок. Даже двух штрафов с рубежа. Сейчас сложно сказать, с чем это связано. Не справилась с подходом.

Лера сказала, что очень тяжело подходить на стрельбу и нужно регулировать подход. Нельзя сказать, что задохнулась, или что мне было настолько тяжело, потому что я шла одна», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».