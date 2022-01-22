К. Резцова: Иринка сказала: «Извините, мы могли бы выиграть». Ну давайте выиграем на ОИ!

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Сборная России заняла второе место, уступив лишь Норвегии.

«Вот когда мы с тремя кругами заезжали в призы? Дело в том, что неважно, какой ты после первого, второго или третьего этапа. Всегда нужно бороться до самого конца. Прошлая эстафета показала это, и эта эстафета показывает. И независимо ни от чего самое важное — это не думать о том, что произошло плохого, а думать о том, как ты можешь сделать лучше.

Мы все заслуживаем эту медаль. Никаких не может быть претензий. Иринка [Казакевич] сказала: «Девчонки, извините, мы могли бы выиграть». Ну давайте мы выиграем на Олимпиаде! Второй или четвёртый этап? Мне любой этап бежать комфортно», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».