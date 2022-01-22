К. Резцова: Нигматуллина сначала гуляет, а потом на финише 15 секунд накидывает всем

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив лишь сборной Норвегии.



Перед третьим этапом россиянки лидировали, но Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга, после чего команда опустилась на шестое место. Тем не менее Ульяна Нигматуллина на заключительном этапе вывела российскую команду на второе место.



«Ульяна всегда так делает. Каждую гонку Ульяна сначала гуляет, а потом на финише 15 секунд всем накидывает. Ульяна выдаёт обычно на финише в три раза больше, чем все.

Я больше люблю стрелять в командной борьбе, когда куча народу стоит рядышком. Ты думаешь, сейчас всех обыграю, и обыгрываешь», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».