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Великолепный финиш Нигматуллиной в эстафете в Антхольце. Видео

Великолепный финиш Нигматуллиной в эстафете в Антхольце. Видео
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Женская сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Финишный рывок, позволивший подняться на пьедестал, совершила Ульяна Нигматуллина.

После двух первых этапов россиянки лидировали. Но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После неудачной стрельбы россиянки опустились на шестое место, но заключительный этап Ульяна Нигматуллина преодолела отлично. Нигматуллина точно отстрелялась на стойке, а затем опередила француженку Анаис Бескон, позволив россиянкам занять второе место.

В результате российская команда уступила лишь Норвегии. Франция заняла третье место.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Этап в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай).

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