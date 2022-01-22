«Фэйр-плей дня». Клебо отреагировал на поступок литовского биатлониста

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на поступок литовского биатлониста Витаутаса Строля во время масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В ходе гонки белорус Антон Смольский потерял лыжу на первом круге. После того как экипировка открепилась от ботинка спортсмена, Строля сумел поймать её и отдать обратно Смольскому.
«Фэйр-плей дня», — написал Клебо в «сториз» своего «инстаграма».
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть в «твиттере» BMW IBU World Cup.
Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился мужской гонкой с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.
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