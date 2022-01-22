Ирина Кручинкина эмоционально высказалась после провала в эстафете

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина прокомментировала неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Белорусская сборная показала 13-й результат.
«В Антхольце я в третий раз, и это моё самое нелюбимое место. Очень сильно накрывает. Вот и сегодня по этой причине начинала не быстро.
Но сезон… Очень плохой. С каждым годом всё хуже и хуже. Не понимаю, в чём дело, копаюсь в себе, ищу какие-то ошибки. Надеюсь, что вот-вот выберусь из ямы и всё наладится, а в итоге с каждым разом всё получается хуже и хуже.
Выходишь на старт с новыми эмоциями, думая, всё — выбралась из ямы, но она продолжается. Лучшее не наступает. И мысли… Что делать? Результата нет… В себе копаешься, а выхода найти не можешь.
Уже по сезону знала, что никакая Олимпиада мне не светит. Кубок мира и то не мой нынешний уровень.
Я всегда была за справедливость. Понимаю, что юниорка, которая сейчас с нами ездит, она реально заслуживает поехать на Олимпиаду. Думаю, что тренерский штаб всё решит… Она хорошо стреляет, а моя стрельба меня оставила, не могу её найти. Не понимаю, что творится...» — приводит слова Кручинкиной телеграм-канал «Референт Рая».
- 22 января 2022
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