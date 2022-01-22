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Смольский поблагодарил литовца Строля, который поймал и передал ему лыжу

Смольский поблагодарил литовца Строля, который поймал и передал ему лыжу
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал эпизод, который произошёл во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он потерял лыжу на первом круге масс-старта. После того как экипировка открепилась от ботинка спортсмена, литовец Витаутас Строля сумел поймать её и отдать обратно Смольскому.

«Сам эпизод ничего принципиально не решал. Потеря 10 секунд. Но так удачно вышло лишь благодаря помощи Строля, который сэкономил мне никак не меньше 15 секунд», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».

Белорусский биатлонист завершил гонку на 18-м месте, допустив пять промахов. В свою очередь, Строля стал 26-м. Он допустил шесть промахов. Выиграл гонку немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а третье — Стурла Холм Легрейд, также представляющий Норвегию.

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Смольский потерял лыжу в масс-старте Антхольца. Литовец Строля поймал её и отдал белорусу
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