Смольский поблагодарил литовца Строля, который поймал и передал ему лыжу

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал эпизод, который произошёл во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он потерял лыжу на первом круге масс-старта. После того как экипировка открепилась от ботинка спортсмена, литовец Витаутас Строля сумел поймать её и отдать обратно Смольскому.
«Сам эпизод ничего принципиально не решал. Потеря 10 секунд. Но так удачно вышло лишь благодаря помощи Строля, который сэкономил мне никак не меньше 15 секунд», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».
Белорусский биатлонист завершил гонку на 18-м месте, допустив пять промахов. В свою очередь, Строля стал 26-м. Он допустил шесть промахов. Выиграл гонку немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а третье — Стурла Холм Легрейд, также представляющий Норвегию.
- 22 января 2022
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