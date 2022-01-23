Литовский биатлонист, подавший лыжу Смольскому: нужно в первую очередь быть человеком

Литовский биатлонист Витаутаус Строля прокомментировал резонансную историю, которая произошла во время масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Германия). Белорус Антон Смольский потерял во время гонки лыжу. Но ехавший позади него Строля подобрал инвентарь и вернул его сопернику. В результате Смольский сумел быстро привести в порядок экипировку и продолжить гонку.



«В первую очередь нужно быть человеком. А затем уже можно соревноваться», — приводит слова Строля пресс-служба IBU.



Белорусский биатлонист завершил гонку на 18-м месте, допустив пять промахов. В свою очередь, Строля стал 26-м. Он допустил шесть промахов. Выиграл гонку немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а третье — Стурла Холм Легрейд, также представляющий Норвегию.

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