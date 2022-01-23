Кто должен остаться вне женской эстафетной четвёрки на Олимпиаде-2022?

Накануне, 22 января, на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) состоялась женская эстафета. Сборная России заняла второе место, уступив лишь сборной Норвегии.



В состав российской четвёрки вошли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. После двух первых этапов россиянки лидировали, но затем Казакевич пробежала три штрафных круга, после чего сборная откатилась на шестое место. Исправить ситуацию удалось Нигматуллиной, которая подняла команду на второе место.



В связи с последними результатами «Чемпионат» проводит опрос. Кто из российских биатлонисток должен остаться вне состава на женскую эстафетную четвёрку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай)?