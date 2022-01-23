Российские биатлонисты впервые за 10 лет выиграли медаль на КМ со штрафными кругами

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив лишь команде Норвегии.



Примечательно, что россиянки пробежали три штрафных круга. Все они пришлись на третий этап, на котором выступала Ирина Казакевич. После неудачной стрельбы она лишилась лидерства и стала шестой, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина сумела поднять команду на второе место.



Сборная России в последний раз завоевала медаль со штрафными кругами 10 лет назад. Примечательно, что это также произошло в Антхольце (21 января 2012). Тогда женская сборная России с одним штрафным кругом стала третьей, уступив Беларуси и Франции.

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