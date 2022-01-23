К. Резцова ответила на слова Бабикова об отсутствии в сборной России дружеского общения

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала недавние слова Антона Бабикова об атмосфере в сборной России.

Напомним, Бабиков заявил, что «в коллективе нет дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда, не только когда выходим на эстафету, а каждый день».

«У нас хорошая атмосфера в команде. Вопрос в том, что мы друг с другом почти не общаемся. У нас нет вражды, просто нет общения. Я согласна с тем, что говорил Бабиков», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».

Ранее женская сборная России завоевала серебро в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В той же дисциплине сегодня, 23 января, выступят мужчины. В состав команды вошли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Мужская эстафета начнётся в 14:10 мск.