Чемпионат Европы по биатлону, гонка преследования: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:30 мск.



В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Спустя 4 секунды стартует немка Франциска Хильдебранд, затем в борьбу вступит её соотечественница Янника Хеттих (+0.26).

Участие в гонке примут шесть россиянок: Наталья Гербулова (8-й стартовый номер, +0.40), Евгения Буртасова (19-й, +1.08), Лариса Куклина (21-й, +1.11), Анастасия Шевченко (27-й, +1.31), Анастасия Гореева (35-й, +1.52) и Виктория Сливко (46-й, +2.18).



Чемпионат Европы завершится 30 января.