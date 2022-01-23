Халили рассказал о личной подготовке к ОИ-2022 и оценил шансы России в эстафете Антхольца

Российский биатлонист Карим Халили высказался о личной подготовке перед Олимпийскими играми в Пекине (Китай) и оценил шансы национальной команды на победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Что до личного подиума работали, старались, так и дальше будет. Главное, чтобы подиумов и дальше было много.

Я вчера делал развивающую работу в гору, сегодня провожу спокойную тренировку. Ещё есть время поработать, потому что в Пекине первые дни будут тяжёлыми — акклиматизация и время другое, придётся привыкать.

Сегодня в эстафете у нас отличные шансы. Состав боевой, все ребята хорошо готовы. Ждём интересную борьбу», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) стартовала мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало было запланировано на 14:15 мск.