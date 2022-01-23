Российские биатлонисты идут шестыми после 1-го этапа эстафеты на этапе КМ в Антхольце

Мужская сборная России идёт шестой после завершения первого этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Первую часть дистанции преодолел Антон Бабиков, он допустил два промаха на стойке и показал шестой ход (в 20 секундах от лидера). Отметим, что по ходу второго круга у Антона сломалась палка.

На втором этапе за Россию побежит Даниил Серохвостов.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км. I этап.

1. Фабьен Клод (Франция) — 18.05,5 (1 промах)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +8,0 секунды (2)

6. Антон Бабиков (Россия) +28,5 (2).

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.